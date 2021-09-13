MTV Video Music Awards 2021: переможці престижної музичної премії
Джерело:24 канал
У ніч на 13 вересня Нью-Йорк сколихнула церемонія нагородження музичною премією MTV Video Music Awards 2021. Зірки не лише продемонстрували розкішні аутфіти на червоному хіднику, а й завоювали престижні статуетки. Хто з артистів став абсолютним переможцем, дізнавайтесь нижче.
Цьогоріч MTV Video Music Awards відгриміла на спортивній арені Барклайс-центр з сотнями глядачів. Тоді як минулого року церемонію провели у п'яти різних локаціях Нью-Йорка й без публіки. На щастя, цього разу COVID-19 не завадив провести захід у традиційному форматі.
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Переможці MTV Video Music Awards 2021
"Відео року": Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name).
Lil Nas X – MONTERO: дивіться відео онлайн
"Артист року": Джастін Бібер.
"Найкращий новий артист": Олівія Родріґо.
"Найкращий гурт": BTS.
"Найкраща пісня": Олівія Родріґо – Drivers license.
"Найкращий перформанс року": Олівія Родріґо – Drivers license.
"Найкраща колаборація": Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More.
"Найкраща пісня в стилі поп": Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches.
"Найкраща пісня в стилі хіп-хоп": Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE.
"Найкраща пісня в стилі R&B": Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open.
"Найкраща пісня в стилі k-pop": BTS – Butter.
"Найкращий латиноамериканський трек": Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar.
"Найкраща пісня в стилі рок": John Mayer – Last Train Home.
"Найкращий альтернативний трек": Machine Gun Kelly ft. Blackbear – My Ex's Best Friend.
"Найкращий мистецький напрям": Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend. Мистецький напрям – Art Haynes.
"Відео всіх часів": Billie Eilish – Your Power.
Billie Eilish – Your Power: дивіться відео онлайн
"Найкраща режисерська робота": Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name). Режисери – Lil Nas X та Таня Муіньо.
"Найкраща хореографія": Harry Styles –Treat People With Kindness. Хореографія – Paul Roberts.
"Найкраща операторська робота": Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL. Оператори: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant.
"Найкращі візуальні ефекти": Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name). Візуальні ефекти – Mathematic.
"Найкращий монтаж": Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open. Монтаж – Troy Charbonnet.
MTV Video Music Awards– це щорічна церемонія нагородження найкращих представників світової музичної індустрії за нові треки та відеокліпи. Понад 40 тому років її заснував музично-розважальний телеканал MTV.
Абсолютною тріумфаторкою MTV Video Music Awards є Бейонсе – 24 статуетки. За нею йдуть Мадонна – 20 нагороди, та Леді Гага – 18 відзнак, п'ять з яких вона виборола 2020 року.