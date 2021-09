MTV Video Music Awards 2021: переможці престижної музичної премії

У ніч на 13 вересня Нью-Йорк сколихнула церемонія нагородження музичною премією MTV Video Music Awards 2021. Зірки не лише продемонстрували розкішні аутфіти на червоному хіднику, а й завоювали престижні статуетки. Хто з артистів став абсолютним переможцем, дізнавайтесь нижче.

Цьогоріч MTV Video Music Awards відгриміла на спортивній арені Барклайс-центр з сотнями глядачів. Тоді як минулого року церемонію провели у п'яти різних локаціях Нью-Йорка й без публіки. На щастя, цього разу COVID-19 не завадив провести захід у традиційному форматі.

Не пропустіть Лауреати 78-го Венеційського кінофестивалю — кому дістався "Золотий лев"

Переможці MTV Video Music Awards 2021

"Відео року": Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name).

Lil Nas X – MONTERO: дивіться відео онлайн

"Артист року": Джастін Бібер.

"Найкращий новий артист": Олівія Родріґо.

"Найкращий гурт": BTS.

"Найкраща пісня": Олівія Родріґо – Drivers license.

"Найкращий перформанс року": Олівія Родріґо – Drivers license.

"Найкраща колаборація": Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More.

"Найкраща пісня в стилі поп": Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches.

"Найкраща пісня в стилі хіп-хоп": Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE.

"Найкраща пісня в стилі R&B": Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open.

"Найкраща пісня в стилі k-pop": BTS – Butter.

"Найкращий латиноамериканський трек": Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar.

"Найкраща пісня в стилі рок": John Mayer – Last Train Home.

"Найкращий альтернативний трек": Machine Gun Kelly ft. Blackbear – My Ex's Best Friend.

"Найкращий мистецький напрям": Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend. Мистецький напрям – Art Haynes.

"Відео всіх часів": Billie Eilish – Your Power.

Billie Eilish – Your Power: дивіться відео онлайн

"Найкраща режисерська робота": Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name). Режисери – Lil Nas X та Таня Муіньо.

"Найкраща хореографія": Harry Styles –Treat People With Kindness. Хореографія – Paul Roberts.

"Найкраща операторська робота": Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL. Оператори: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant.

"Найкращі візуальні ефекти": Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name). Візуальні ефекти – Mathematic.

"Найкращий монтаж": Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open. Монтаж – Troy Charbonnet.