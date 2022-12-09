Первые монеты с Чарльзом III выпустили в обращение в Великобритании: это называют "новой эрой"

В Великобритании выпущены в оборот первые новые монеты с изображением короля Чарльза III. Около пяти миллионов пенсов будут на почтовых отделениях страны.

После смерти Елизаветы II в Великобритании и Соединенном Королевстве произошли изменения в финансовой сфере. В частности, были созданы монеты с изображением нового короля Чарльза III.

Читайте также Кейт Миддлтон повторит свой грандиозный рождественский концерт: в этот раз в честь Елизаветы II

В оборот вошли монеты с Чарльзом III

На днях первые монеты выпустили в обращение. Изображение короля Чарльза III на монетах номиналом 50 пенсов. В почтовые отделения Великобритании планируют отправить около 5 миллионов новых монет.

Сегодня знаменует собой новую эру для чеканки монет Великобритании, когда в обращении появляется изображение короля Чарльза III на номинале 50 фунтов, – комментируют в монетном дворе.

Монеты будут распределяться между британцами в течение декабря. Их будут давать как остальные, когда клиенты будут делать покупки. С портретом короля планируют выпустить еще более 4 миллионов монет.

Новые монеты пустили в обращение: видео

Что еще изменится или изменилось после смерти Елизаветы II

Изображение монарха есть не только на монетах и банкнотах. Ее Величество и его символика были изображены и на флагах, марках и почтовых ящиках. Поэтому с ее смертью все эти вещи могут как оставить, так и заменять новыми – с символикой или изображением короля Чарльза III.

В первые же дни правления нового короля сменился государственный гимн: "Боже, храни нашу милостивую королеву" на "Боже, храни нашего милостивого короля".

Могут сменить королевский герб и ордена. В частности, бренды, которые используют герб королевы в материалах, должны либо забрать его, либо заменить ордером монаршего лица, который станет преемником.