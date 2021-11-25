На большие экраны вышла одна из самых ожидаемых лент этого года – "дом Гуччи" с Леди Гагой в главной роли. Звезды украинского шоу-биза имели возможность увидеть фильм первыми на допремьерном показе. На светское мероприятие они оделись в соответствии с дресс-кодом – в наряды итальянского Дома моды Gucci.

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В кинотеатре заметили Монатика, Надю Дорофееву, Джамалу, Санту Димопулос, Элину Свитолину, Анатолия Анатолича с женой Юлией, Евгению Власову, Макса Леонова, Соломию Витвицкую и других.

Едва ли не самый эффектный look был у победительницы "Танцев со звездами" Санты Димопулос. Она надела в твидовый бело-красный костюм и черные туфли на каблуке от Gucci. Не менее ярко выглядел мультиартист Монатик, надевший на мероприятие разноцветную куртку с фирменным принтом Gucci.

Надя Дорофеева выбрала аутфит total black с массивными сапогами карамельного оттенка. Чтобы не отставать от звездных коллег, певица накинула длинный коричневый шарф Gucci, который стал главной деталью ее образа.

Фото с допремьерного показа фильма "Дом Гуччи"

Надя Дорофеева на допремьерном показе фильма "Дом Гуччи" / Фото Vogue UA

Монатик на допремьерном показе фильма "Дом Гуччи" / Фото Vogue UA

Санта Димопулос на допремьерном показе фильма "Дом Гуччи" / Фото Vogue UA

Джамала и Санта Димопулос на допремьерном показе фильма "Дом Гуччи" / Фото Vogue UA

Элина Свитолина на допремьерном показе фильма "Дом Гуччи" / Фото Vogue UA

Анатолий Анатолич с женой на допремьерном показе фильма "Дом Гуччи" / Фото Vogue UA