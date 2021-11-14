Монатик вспомнил, как торговался с Лободой за трек "40 градусов"

Девять лет назад Светлана Лобода, живущая и работающая в России, выпустила песню "40 градусов". Этот хит ей написал Монатик. Однако песня могла так и не появиться в репертуаре певицы, ведь на тот момент никому неизвестный сонграйтер просил за нее слишком большой гонорар.

Сольная карьера Монатика как певца началась в 2011 году. В том же году он добился первого большого успеха как сонграйтер (автор песен). Его трек с рабочим названием "Нравится" оценила Светлана Лобода, которая тогда принадлежала к звездам первого эшелона украинского шоу-биза.

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Одним из невероятных достижений в моей жизни как автора было написание песни "40 градусов". Когда Светлана выбрала эту песню себе в репертуар, для меня это был топ мечтаний,

– вспоминает Монатик.

Он признался, что на 2011 год хотел за свою песню немало. Менеджеру Светланы Лободы он объявил сумму 500 долларов, тогда как певица была согласна всего на 400. Монатик не стал отдавать хит, как считал, за бесценок, но следующие два часа кусал локти. Удивительно, но команда артистки согласилась на условия талантливого, но никому неизвестного автора.

"Потом два часа сидел над телефоном и все надеялся, что перезвонят. И уже был готов отдавать за 400, но перезвонили и сказали, что заберут за 500", – поделился Монатик.

Добавим, по словам Светланы Лободы, сейчас за каждую песню она платит от 3 до 7 тысяч долларов.



Светлана Лобода и Монатик / Фото из инстаграма

Отметим, мультиартист – не единственный звездный сонграйтер в Украине: