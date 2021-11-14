Сольна кар'єра Монатіка як співака почалась 2011 року. Того ж року він досягнув першого великого успіху як сонграйтер (автор пісень). Його трек з робочою назвою "Нравится" оцінила Світлана Лобода, котра тоді належала до зірок першого ешелону українського шоу-бізу.

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Одним з неймовірних досягнень у моєму житті як автора було написання пісні "40 градусов". Коли Світлана обрала цю пісню собі в репертуар, для мене це був топ мрій,

– пригадує Монатік.

Він зізнався, що станом на 2011 рік хотів за свою пісню немало. Менеджеру Світлани Лободи він оголосив суму 500 доларів, тоді як співачка була згодна лише на 400. Монатік не став віддавати хіт, як вважав, за безцінь, але наступні дві години кусав лікті. На диво, команда артистки погодилась на умови талановитого, але нікому невідомого автора.

"Потім дві години сидів над телефоном і все сподівався, що таки передзвонять. І вже був готовий віддавати за 400, але передзвонили й сказали, що заберуть за 500", – поділився Монатік.

Додамо, за словами Світлани Лободи, зараз за кожну пісню вона платить від 3 до 7 тисяч доларів.

Світлана Лобода і Монатік / Фото з інстаграму

Зазначимо, мультиартист – не єдиний зірковий сонграйтер в Україні: