Монатик вернулся в Украину и встретился с ранеными воинами во Львове: щемящие фото

Монатик вернулся в Украину из благотворительного мирового тура ART Оборона. После возвращения посетил центр для реабилитации украинских защитников Superhumans во Львове.

Монатик во время войны держит оборону на культурном фронте. Несколько месяцев он был на благотворительных гастролях за границей, не возвращался в Украину, а теперь все чаще приезжает домой.

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Монатик приехал во Львов

Артист поддержал чрезвычайно важный проект Superhumans, направленный на создание центра для реабилитации наших военных.

"Эти люди пережили огонь, выдержали и продолжают жить. Superhumans создается и для того, чтобы ни один из них никогда не почувствовал себя жертвой, а наоборот, появлялось понимание, что имея меньше, можно делать больше. И чтобы никто не отводил на улицы от них глаза, не заставлял стесняться себя", – поделился артист.

Монатик призывает украинцев присоединяться к Superhumans, чтобы выражать свою благодарность нашим защитникам. Сейчас неподалеку от Львова строится центр реабилитации, чтобы герои были рядом с родными, чтобы психологическая помощь была доступна не только тем, кто получил ранения, но и их окружению, чтобы украинские врачи работали, чтобы дети и взрослые в любой момент могли обратиться к врачу за консультацией, а не лететь за ней. Лечиться за границей очень сложно морально, ведь там нужно снова быть вдали от семьи и очень дорого.

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