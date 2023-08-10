Жене звезды исполнилось 37 лет. MONATIK посвятил ей пост и написал чувственное стихотворение.
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Певец решил публично признаться ей в любви. В стихотворении Дмитрий Монатик описал, как сильно любит Ирину. Артист также поблагодарил жену за сыновей и за то, каким он стал благодаря ей.
MONATIK показал видео с любимой и сыновьями.
Стихотворение, которое Дмитрий Монатик посвятил жене:
Сьогодні, по звичці, я буду найщасливішим у світі.
Бо в мене є ти. Бо в нас є діти.
І хай я приклад не найкращий для майбутніх поколінь і пращурів…
Але я, саме завдяки тобі, ним намагаюсь стати.
Завжди можливо краще, але постійно сльози щастя ллю,
коли малі мене звуть "кращим татом".
Коли мене ти обіймаєш, я просто небу дякую за все, що маю.
Не думаю. І болі всі, що душу потріпати полюбляють – забуваю.
Мені і так задовго довелось без тебе жити.
І то є не життя. То просто виявилося складно виживаю.
Дні, як роки тривають, коли ти далеко.
Але любов тільки зростає, одна лиш думка, що ти поруч,
дурню із клепки вибиває легко.
З тобою дихається легше, з тобою крила личать моїм плечам, з тобою я собою є нарешті
І врешті-решт, сьогодні день, коли з'явилася людина, без якої я людини рештки.
День, коли народилася справжня любов у світі.
День, коли світло змогло просочитись з темноти.
День, коли на душі знов розквітають, колись, давним-давно, зів'ялі квіти.
День… коли народилась ти.
Та, що викликає в мені емоції, що крали мої ночі.
Я закривав очі, але зовсім не спав.
Я рахував кроки, не потрапляв в ноти.
Тепер ти точно знаєш, хто мене до цього завжди спонукав.
Люблю тебе, моя I.V. Ти як завжди чарівна.
Дякую Всесвіту за тебе! З днем народження!
Возлюбленная исполнительница уже отреагировала на такое теплое поздравление от певца. В комментариях она отметила, что любит безгранично своего мужа.
Что известно о личной жизни MONATIK: коротко
- Свои отношения Дмитрий Монатик скрывал долгие годы. Но в 2015 году появился слух, что артист уже не холостяк. Более того, оказалось, что он женат и стал отцом. Правда, случайно раскрылась из-за певицы Юлии Санины. Она выложила фото с малышом и поздравила всех ставших родителями звездных коллег.
- Впервые открыто свою семью Монатик заговорил только в 2017 году, когда дал большое интервью журналу VIVA. В нем певец рассказал, что вместе с женой Ириной Демичевой воспитывает уже двух сыновей – Платона и Даниила.
- Добавим, что своих детей, как и жену, Монатик теперь публично показывает в своей инстаграмме. Кроме того, он не стесняется выражать чувства к жене, благодаря за любовь и поддержку.
- Сейчас супруга певца вместе с детьми живет в Англии. Там ребята учились в школе. Однако на днях Монатик впервые рассказал, что семья решила вернуться.