Жене звезды исполнилось 37 лет. MONATIK посвятил ей пост и написал чувственное стихотворение.

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Певец решил публично признаться ей в любви. В стихотворении Дмитрий Монатик описал, как сильно любит Ирину. Артист также поблагодарил жену за сыновей и за то, каким он стал благодаря ей.

MONATIK показал видео с любимой и сыновьями.

Стихотворение, которое Дмитрий Монатик посвятил жене:

Сьогодні, по звичці, я буду найщасливішим у світі.

Бо в мене є ти. Бо в нас є діти.

І хай я приклад не найкращий для майбутніх поколінь і пращурів…

Але я, саме завдяки тобі, ним намагаюсь стати.

Завжди можливо краще, але постійно сльози щастя ллю,

коли малі мене звуть "кращим татом".

Коли мене ти обіймаєш, я просто небу дякую за все, що маю.

Не думаю. І болі всі, що душу потріпати полюбляють – забуваю.

Мені і так задовго довелось без тебе жити.

І то є не життя. То просто виявилося складно виживаю.

Дні, як роки тривають, коли ти далеко.

Але любов тільки зростає, одна лиш думка, що ти поруч,

дурню із клепки вибиває легко.

З тобою дихається легше, з тобою крила личать моїм плечам, з тобою я собою є нарешті

І врешті-решт, сьогодні день, коли з'явилася людина, без якої я людини рештки.

День, коли народилася справжня любов у світі.

День, коли світло змогло просочитись з темноти.

День, коли на душі знов розквітають, колись, давним-давно, зів'ялі квіти.

День… коли народилась ти.

Та, що викликає в мені емоції, що крали мої ночі.

Я закривав очі, але зовсім не спав.

Я рахував кроки, не потрапляв в ноти.

Тепер ти точно знаєш, хто мене до цього завжди спонукав.

Люблю тебе, моя I.V. Ти як завжди чарівна.

Дякую Всесвіту за тебе! З днем народження!

Возлюбленная исполнительница уже отреагировала на такое теплое поздравление от певца. В комментариях она отметила, что любит безгранично своего мужа.

Что известно о личной жизни MONATIK: коротко