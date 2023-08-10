Дружині зірки виповнилося 37 років. MONATIK присвятив їй допис та написав чуттєвий вірш.
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Співак вирішив публічно зізнатися їй у коханні. У вірші Дмитро Монатік описав, як сильно любить Ірину. Артист також подякував дружині за синів і те, яким він став завдяки їй.
MONATIK показав відео з коханою та синами.
Вірш, який Дмитро Монатік присвятив дружині:
Сьогодні, по звичці, я буду найщасливішим у світі.
Бо в мене є ти. Бо в нас є діти.
І хай я приклад не найкращий для майбутніх поколінь і пращурів…
Але я, саме завдяки тобі, ним намагаюсь стати.
Завжди можливо краще, але постійно сльози щастя ллю,
коли малі мене звуть "кращим татом".
Коли мене ти обіймаєш, я просто небу дякую за все, що маю.
Не думаю. І болі всі, що душу потріпати полюбляють – забуваю.
Мені і так задовго довелось без тебе жити.
І то є не життя. То просто виявилося складно виживаю.
Дні, як роки тривають, коли ти далеко.
Але любов тільки зростає, одна лиш думка, що ти поруч,
дурню із клепки вибиває легко.
З тобою дихається легше, з тобою крила личать моїм плечам, з тобою я собою є нарешті
І врешті-решт, сьогодні день, коли з'явилася людина, без якої я людини рештки.
День, коли народилася справжня любов у світі.
День, коли світло змогло просочитись з темноти.
День, коли на душі знов розквітають, колись, давним-давно, зів'ялі квіти.
День… коли народилась ти.
Та, що викликає в мені емоції, що крали мої ночі.
Я закривав очі, але зовсім не спав.
Я рахував кроки, не потрапляв в ноти.
Тепер ти точно знаєш, хто мене до цього завжди спонукав.
Люблю тебе, моя I.V. Ти як завжди чарівна.
Дякую Всесвіту за тебе! З днем народження!
Кохана виконавця вже відреагувала на таке тепле привітання від співака. У коментарях вона зазначила, що кохає безмежно свого чоловіка.
Що відомо про особисте життя MONATIK: коротко
- Свої стосунки Дмитро Монатік приховував довгі роки. Але у 2015 році з’явилися чутки, що артист вже не холостяк. Більш того, виявилося, що він одружений і став батьком. Правда випадково розкрилася через співачку Юлію Саніну. Вона виклала фото з малюком та привітала усіх зіркових колег, які стали батьками.
- Вперше відкрито про свою сім’ю Монатік заговорив лише у 2017 році, коли дав велике інтерв’ю журналу VIVA. У ньому співак розповів, що разом з дружиною Іриною Демічевою виховує вже двох синів – Платона та Данила.
- Додамо, що своїх дітей, як і дружину, Монатік тепер публічно показує у своєму інстаграмі. Крім того, він не соромиться висловлювати почуття до дружини, дякуючи за любов і підтримку.
- Зараз дружина співака разом з дітьми живе в Англії. Там хлопці навчалися у школі. Проте днями Монатік вперше розповів, що сім'я вирішила повернутися.