На кадрах с влюбленными был и домашний любимец – пес Марик. Напомним, что несколько месяцев назад Светлана опубликовала первые общие фото с Дмитрием Кулебой, подтвердив отношения.
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Очаровательные кадры влюбленным сделала фотография Юлия Елинецкая. Она и поделилась фотосетом в стиле love story в соцсети.
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой / Фото Юлии Елинецкой
На кадрах Светлана и Дмитрий выглядят очень счастливыми. Пара позировала в объятиях друг друга. А на некоторых фото появился и их домашний любимец Марик.
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой / Фото Юлии Елинецкой
Фотосъемка прошла у пары дома. Похоже, они давно живут вместе. И теперь поклонники смогли частично увидеть дом влюбленных.
Дмитрий Кулеба с любимой Светланой / Фото Юлии Елинецкой
Для фотосессии министр иностранных дел избрал кежуал-образ. Он надел джинсы и бежевую кофту. Его любимая Светлана позировала в белой рубашке и черных леггинсах. Свой образ она дополнила украшениями.
Смотрите фотографии Дмитрия Кулебы с любимой / Фото Юлии Елинецкой
Что известно об отношениях Дмитрия Кулебы: коротко
- В 2022 году Кулеба расстался с женой, депутат Киевсовета Евгенией Кулебой. В прошлом браке у него родились двое детей – сын Егор и дочь Любовь. Светлана Павелецкая также имеет сына от предыдущих отношений.
- Когда начался роман Дмитрия со Светланой, точно неизвестно. Официально о своих отношениях пара объявила в апреле этого года. По случаю дня рождения министра, его избранница показала романтическое фото с Кулебой.
- До этого публично пара нигде не появлялась вместе. Ходили слухи, что их роман продолжается уже давно - еще с 2021 года, ведь именно тогда их впервые увидели вместе. Впрочем, пара 2 года скрывала отношения.