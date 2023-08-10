На кадрах с влюбленными был и домашний любимец – пес Марик. Напомним, что несколько месяцев назад Светлана опубликовала первые общие фото с Дмитрием Кулебой, подтвердив отношения.

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Очаровательные кадры влюбленным сделала фотография Юлия Елинецкая. Она и поделилась фотосетом в стиле love story в соцсети.



Дмитрий Кулеба с любимой Светланой / Фото Юлии Елинецкой

На кадрах Светлана и Дмитрий выглядят очень счастливыми. Пара позировала в объятиях друг друга. А на некоторых фото появился и их домашний любимец Марик.



Дмитрий Кулеба с любимой Светланой / Фото Юлии Елинецкой

Фотосъемка прошла у пары дома. Похоже, они давно живут вместе. И теперь поклонники смогли частично увидеть дом влюбленных.



Дмитрий Кулеба с любимой Светланой / Фото Юлии Елинецкой

Для фотосессии министр иностранных дел избрал кежуал-образ. Он надел джинсы и бежевую кофту. Его любимая Светлана позировала в белой рубашке и черных леггинсах. Свой образ она дополнила украшениями.

Смотрите фотографии Дмитрия Кулебы с любимой / Фото Юлии Елинецкой

Что известно об отношениях Дмитрия Кулебы: коротко