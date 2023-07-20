Украинский артист Монатик вместе с семьей был за границей, когда началось полномасштабное вторжение. Хотя артист уже давно дома, его жена и дети остаются в другой стране.

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Монатик рассказал, где его жена и дети

Исполнитель признался, что Ирина с сыновьями – Данилом и Платоном живут в Англии. Там ребята учились в школе. Монатик впервые рассказал, что семья решила возвратиться.

Они сейчас учатся в Англии, окончили первый класс. Мы наконец-то приняли четкое взвешенное решение, что семья возвращается в Украину, и дети будут учиться в Киеве. Да, как я и мечтал когда-то.

Монатик добавил, что решение было сложным: с одной стороны, переживание за безопасность, а с другой – главное правило семьи – проходить все вместе. Но решение уже принято. Артист также решил, что семья будет жить в квартире, а не дома за городом, где он находится сейчас.

"Наверное, когда Ира с детьми вернется, мы будем жить в квартире, потому что ближе к школе. Не хочется терять их драгоценное время на дороги. Мы с самого начала так и планировали, чтобы все для них… Просто договорились, что если тревога, то идем на паркинг", – заметил Монатик.

Как зарабатывает Монатик

Артист рассказал, что вместе с женой жил на финансовую подушку, отложенную до вторжения. Теперь ему поступают небольшие средства по прослушиванию песен.

"Сейчас, слава богу, немного начинает в Украине развиваться система роялти. Она начинает работать, и я думаю, что с годами она будет еще лучше. Это небольшие деньги, но хоть что-то. Работает студия, оттуда немножко идет. Зарабатываем как продакшн. Концерты вообще не те деньги, учитывая, что мы стараемся как можно больше собрать сегодня на помощь. Они, прежде всего, благотворительные. Корпоративы тоже есть, их немного, но они держат на плаву".

Интервью с Монатиком: смотрите видео онлайн