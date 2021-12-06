Долгое время Монатик был одним из самых скрытных артистов в украинском шоу-бизе. Он скрывал от камер и посторонних глаз как жену Ирину, так и сыновей – Даниила и Платона. Однако в апреле этого года все изменилось – жена вышла из тени звездного мужа, а дети повзрослели и стали появляться в соцсетях отца. Все их семейные фото непременно набирают тысячи лайков. Новый кадр не стал исключением.

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Перед очередной поездкой в Дубае Монатик сфотографировался с женой и сыновьями в лифте. Он позировал в стильной куртке Gucci, а Данила и Платон – корчили забавные гримасы в зеркале. Так, певец зарядил позитивом на рабочую неделю.

Мы едем, едем, едем на новую неделю! Мы будем создавать, творить, мечтать и будущее делать счастливым, ярким, интересным и на этом точка. Всем прекрасного денька,

– подписал Монатик.

Монатик с женой и сыновьями / Фото из инстаграма артиста

Заметим, в ноябре Монатик с женой и детьми уже отдыхал в Дубае. Тогда супруги водили сыновей в океанариум, а на этот раз они занимаются водными видами спорта.

Всего за четыре часа семейный кадр набрал более 50 тысяч лайков! Более того, фаны Монатика завалили их комплиментами в комментариях: