Довгий час Монатік був одним з найбільш скритних артистів в українському шоу-бізі. Він приховував від камер і сторонніх очей як дружину Ірину, так і синів – Данила і Платона. Однак у квітні цього року все змінилося – жінка вийшла з тіні зіркового чоловіка, а діти подорослішали й стали з'являтися в соцмережах батька. Усі їхні сімейні фото неодмінно набирають тисячі лайків. Новий кадр не став винятком.

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Перед черговою поїздкою в Дубаї Монатік сфотографувався з дружиною і синами у ліфті. Він позував у стильній куртці Gucci, а Данило й Платон – корчили кумедні гримаси в дзеркалі. Так, співак зарядив позитивом на робочий тиждень.

Ми їдемо, їдемо, їдемо на новий тиждень! Ми будемо створювати, творити, мріяти та майбутнє робити щасливим, яскравим, цікавим і на цьому крапка. Усім прекрасного денька,

– підписав Монатік.

Монатік з дружиною та синами / Фото з інстаграму артиста

Зауважимо, у листопаді Монатік з дружиною і дітьми вже відпочивав у Дубаї. Тоді подружжя водило синів в океанаріум, а цього разу вони займаються водними видами спорту.

Усього за чотири години сімейний кадр набрав більш як 50 тисяч лайків! Ба більше, фани Монатіка завалили їх компліментами в коментарях: