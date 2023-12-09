MONATIK заинтриговал новостью о третьем ребенке
Источник:"Завтрак с 1+1"
Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, который родом из Луцка, признался, планирует ли с женой Ириной третьего ребенка.
Известно, что у Дмитрия и Ирины Монатик уже есть двое детей. Речь идет о восьмилетнем Даниле и пятилетнем Платоне.
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MONATIK рассказал, хочет ли он еще одного ребенка
Артист поделился, планирует ли с супругой Ириной пополнение в семье. Дмитрий признался, что они мечтают о девочке. Но если родится сын, то пара не расстроится. Когда у Дмитрия спросили это ли просто мечты, он отметил, что уже работают над этим вопросом с женой.
Это было бы очень шикарно иметь дочь. Мы мечтаем об этом с Ириной вместе. Но если будет мальчик, мы тоже будем рады. Вы хотите спросить, работаем ли мы над этим? Я же вам сказал, что свои мечты надо превращать в цели,
– сказал Монатик.
Интересно, что на днях певец выпустил детский сборник "Книга грез". Он рассказал, какой смысл закладывался в книгу. Дмитрий отметил, что уже дал почитать его своим детям.
До того как она вышла, я ее часто перечитывал перед сном, и она мне грела душу на самом деле. Там такие месседжи, что когда мы погружаемся в мир войны, мечты выходят с нами. Я уже проверил эту книгу на своих детях,
– ответил он.
По словам Монатика, книга помогает детям развивать фантазию.
Книга наполнена фантазиями, а это классно помогает детям что-то придумывать. А мечта – это и есть фантазия. Очень классно уметь переключить ее на цель. А это помогаем делать мы – родители,
– добавила звезда.
Интервью Дмитрия Монатика: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях певца
- Дмитрий Монатик и Ирина Демичева начали общаться как друзья. Хотя они оба из Луцка, но познакомились в Киеве благодаря подруге Карине. Сейчас она является крестной матерью их сына Даниила.
- Дмитрий и Ирина очень быстро нашли общий язык. Более чем через три года после знакомства с друзьями они стали парой. По словам артиста, он быстро понял, что это его женщина.
- После четырех лет отношений певец сделал предложение Ирине. Пара заключила брак 1 июля 2015 года и официально стала семьей. Известно, что свадьбы у влюбленных не было. Они расписались без свидетелей и отметили событие в ресторане.
- В то время Ирина уже была беременной. 7 октября 2015 года Дмитрий впервые стал папой. Жена родила ему сына Даниила. А два года спустя, в январе 2017 года, у пары появился второй сын – Платон.