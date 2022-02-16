Мой талисман, – Леся Никитюк о значении украинского флага во время ее путешествий

Телеведущая и блогерша Леся Никитюк в путешествия всегда берет с собой маленький украинский флаг. Звезда отметила, что это ее талисман.

16 февраля в Украине отмечают День единения. На фоне потока новостей о возможном российском вторжении это очень важно. Украинцы массово приобщаются к флешмобу #UAвместе, который запустил Владимир Зеленский. Не остаются в стороне и известные люди.

К теме Владимир и Елена Зеленские запустили "сине-желтый" флешмоб в соцсетях

Леся Никитюк о Дне единения

Телеведущая много путешествует, однако всегда возвращается домой в Украину. Сейчас Леся отдыхает в Таиланде, однако не смогла обойти вниманием День единения.

Звезда опубликовала фото маленького украинского флага, который держит в руке на фоне невероятно живописной природы Таиланда. В сообщении Никитюк отметила, что это ее маленький талисман.

Маленький украинский флаг всегда есть в моем чемодане. Это мой талисман на протяжении многих лет путешествий! Сегодня День единения и я хочу напомнить, что мы сильная нация! Нашей силе духа можно только позавидовать! Всем мирного неба над головой и позитива!

– написала Леся.

Леся Никитюк с украинским флагом / Фото из инстаграма блогерши

Трогательное сообщение звезда дополнила мотивационными словами Тараса Шевченко:

"Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

Розкуйтеся, братайтеся!

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля!".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Украинские звезды и вторжение России