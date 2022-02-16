Мой талисман, – Леся Никитюк о значении украинского флага во время ее путешествий
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Телеведущая и блогерша Леся Никитюк в путешествия всегда берет с собой маленький украинский флаг. Звезда отметила, что это ее талисман.
16 февраля в Украине отмечают День единения. На фоне потока новостей о возможном российском вторжении это очень важно. Украинцы массово приобщаются к флешмобу #UAвместе, который запустил Владимир Зеленский. Не остаются в стороне и известные люди.
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Леся Никитюк о Дне единения
Телеведущая много путешествует, однако всегда возвращается домой в Украину. Сейчас Леся отдыхает в Таиланде, однако не смогла обойти вниманием День единения.
Звезда опубликовала фото маленького украинского флага, который держит в руке на фоне невероятно живописной природы Таиланда. В сообщении Никитюк отметила, что это ее маленький талисман.
Маленький украинский флаг всегда есть в моем чемодане. Это мой талисман на протяжении многих лет путешествий! Сегодня День единения и я хочу напомнить, что мы сильная нация! Нашей силе духа можно только позавидовать! Всем мирного неба над головой и позитива!
– написала Леся.
Леся Никитюк с украинским флагом / Фото из инстаграма блогерши
Трогательное сообщение звезда дополнила мотивационными словами Тараса Шевченко:
"Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля!".
Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Украинские звезды и вторжение России
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