Пока неизвестно, кто заменит Alina Pash на Евровидении-2022 в Турине и вообще ли в этом году Украина поедет на конкурс. Хотя, Екатерина Павленко уверяет, украинцев очень ждут на Евровидении.

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Украину там очень сильно ждут. После нашего выступления мы до сих пор получаем сообщения от еврофанов и Украина для них открылась совсем с другой стороны. Так что хотелось бы продолжать эту историю успешно,

– поделилась артистка.

Екатерина Павленко о судьбе Украины на Евровидении-2022

Екатерина отметила, о том, что Алина Паш незаконно въезжала на территорию оккупированного Крыма, было известно еще до Национального отбора. Организаторы конкурса должны были понимать, что реакция общества будет неоднозначной.

Очень странно, что на это закрыли глаза. Неужели организаторы думали, что никто ничего не заподозрит и что украинцы забыли эту историю?

– сказала Павленко.

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Вокалистка считает, что выбирать нового представителя Украины после дисквалификации Alina Pash будет не совсем уместно. По мнению Екатерины, нужно снова делать выводы, как после 2019 года, когда Нацотбор выиграла MARUV и в результате Украина не участвовала в Евровидении.

Есть большая вероятность, что могут признать, что в Украине слишком политизированный отбор состоялся и вообще дисквалифицировать нас в этом году. Надо более тщательно относиться к отбору. Если "Суспильне" уже поставило определенные правила, которым должен отвечать участник, то нужно их качественно проверять,

– подчеркнула Екатерина.

Украинский народ очень серьезно относится к этому песенному конкурсу. На Национальных отборах постоянно происходят скандалы по разным причинам. Иногда украинцы очень остро реагируют на конкурсантов, которые им не нравятся. На Нацотборе выбирают не просто артиста, а человека, который покажет миру Украину.

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Екатерина уверена, что в этом году у Украины был большой шанс на победу. Из-за сложной политической ситуации мир поддерживает наше государство. Однако, целесообразно ли отправлять вместо Alina Pash другого исполнителя неизвестно.

Если мы сейчас отправим вместо Алины Паш другого артиста, то мне кажется, его тоже может постигнуть волна хейта со стороны людей, которые болели за то, чтобы поехала Алина Паш. И не понятно, согласится ли кто-нибудь брать на себя этот удар,

– добавила певица.

Обратите внимание! Продюсер Вадим Лисица считает, что, скорее всего, в этом году от Украины никто не поедет на Евровидение. А Игорь Кондратюк отметил, что победа Alina Pash справедлива, однако историей с Крымом она все перечеркнула.