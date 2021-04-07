Украинская певица MamaRika успешно реализует себя в Украине, правда, когда-то ей выпала возможность реализовать себя, как певица США. Но артистка решила вернуться домой, о чем совсем не жалеет.

Не все, что мы делаем, можно разделить на логичное и нелогичное. Есть решения, которые кто-то одобряет, а другие осуждают. Таким примером из личной жизни поделилась за кулисами шоу "Где логика?" исполнительница MamaRika.

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Глобально нелогичных поступков в моей жизни было мало. Я всегда даю себе право на ошибку и довольно быстро реагирую на ситуацию. Единственное, пожалуй, – это когда после победы в проекте "Американский шанс" один из американских лейблов предложил мне контракт в Штатах. У меня была возможность остаться и строить карьеру там, но решила вернуться в Украину и делать это здесь,

– призналась артистка.

MamaRika в шоу "Где логика?" / Фото пресс-службы "Нового канала"

MamaRika добавила, что сделала все правильно, но понимает, что кто-то может назвать ее поступок нелогичным. Но, по ее мнению, на 100% логичен ее поступок – "рискнуть и погрузиться в творческую сферу."

"Такое решение запустило череду событий, которые привели меня в мое крутое "сегодня". Люблю свою жизнь и то, чем занимаюсь!" – не скрывает звезда.

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