Была возможность строить карьеру в США, – MamaRika о роковом решении
Украинская певица MamaRika успешно реализует себя в Украине, правда, когда-то ей выпала возможность реализовать себя, как певица США. Но артистка решила вернуться домой, о чем совсем не жалеет.
Источник:"Новый канал"
Не все, что мы делаем, можно разделить на логичное и нелогичное. Есть решения, которые кто-то одобряет, а другие осуждают. Таким примером из личной жизни поделилась за кулисами шоу "Где логика?" исполнительница MamaRika.
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Глобально нелогичных поступков в моей жизни было мало. Я всегда даю себе право на ошибку и довольно быстро реагирую на ситуацию. Единственное, пожалуй, – это когда после победы в проекте "Американский шанс" один из американских лейблов предложил мне контракт в Штатах. У меня была возможность остаться и строить карьеру там, но решила вернуться в Украину и делать это здесь,
– призналась артистка.
MamaRika в шоу "Где логика?" / Фото пресс-службы "Нового канала"
MamaRika добавила, что сделала все правильно, но понимает, что кто-то может назвать ее поступок нелогичным. Но, по ее мнению, на 100% логичен ее поступок – "рискнуть и погрузиться в творческую сферу."
"Такое решение запустило череду событий, которые привели меня в мое крутое "сегодня". Люблю свою жизнь и то, чем занимаюсь!" – не скрывает звезда.
Что известно о MamaRika?
- Настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова. Ей – 31 год.
- Она родилась во Львовской области и с детства занималась вокалом. Получила образование переводчика английского языка. Работала офис-менеджером и преподавателем вокала.
- Ее жизнь резко повернулась после победы в шоу "Американский шанс" в возрасте 17 лет. Также она участвовала в "Фабрике звезд 3" под именем Эрика. А еще получила звание серебряной победительницы "Фабрики. Суперфинал".
- В 2016 году она сменила свой псевдоним на MamaRika.
- В 2021 году вместе с мужем Сергеем Середой переехала жить из Киева в Одессу.
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