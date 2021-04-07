Мала змогу будувати кар'єру в США, – MamaRika про рокове рішення
Українська співачка MamaRika успішно реалізує себе в Україні, щоправда, колись їй випала можливість реалізувати себе як співачка США. Але артистка вирішила повернутись додому, про що зовсім не жаліє.
Джерело:"Новий канал"
Не все, що ми робимо, можна поділити на логічне та нелогічне. Є рішення, які хтось схвалює, а інші засуджують. Таким прикладом з особистого життя поділилася за лаштунками шоу "Де логіка?" виконавиця MamaRika.
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Глобально нелогічних вчинків у моєму житті було мало. Я завжди даю собі право на помилку і досить швидко реагую на ситуацію. Єдине, мабуть, – це коли після перемоги в проєкті "Американський шанс" один з американських лейблів запропонував мені контракт у Штатах. Я мала змогу залишитися і будувати кар'єру там, але вирішила повернутися в Україну і робити це тут,
– зізналась артистка.
MamaRika у шоу "Де логіка?" / Фото пресслужби "Нового каналу"
MamaRika додала, що зробила все правильно, але розуміє, що хтось може назвати її вчинок нелогічним. Але, на її думку, на 100% логічний її вчинок – "це ризикнути і зануритися у творчу сферу."
"Таке рішення запустило низку подій, які привели мене у моє круте "сьогодні". Люблю своє життя і те, чим займаюся!" – не приховує зірка.
Що відомо про MamaRika?
- Справжнє ім'я співачки – Анастасія Кочетова. Їй – 31 рік.
- Вона народилась на Львівщині і з дитинства займалась вокалом. Здобула освіту перекладача англійської мови. Працювала офіс-менеджером та викладачем вокалу.
- Її життя різко повернулось після перемоги у шоу "Американський шанс" у віці 17 років. Також вона брала участь у "Фабриці зірок 3" під ім'ям Еріка. Також отримала звання срібної переможниці "Фабрики. Суперфінал".
- У 2016 році вона змінила свій псевдонім на MamaRika.
- У 2021 році разом з чоловіком Сергієм Середою переїхала жити з Києва в Одесу.
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