Популярная украинская певица MamaRika недавно сообщила об изменениях в ее жизни. Звезда вместе с мужем Сергеем Середой решила переехать из Киева в другой город. Где планируют жить супруги – читайте дальше.

MamaRika с мужем переедут из Киева

Кардинальные изменения ожидают украинскую певицу MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и юмориста Сергея Середы. Пара планирует переехать из Киева в Одессу. Об этом звезда сообщила на личной странице в инстаграме.

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Еще раньше артистка рассказывала, что она планирует переехать, но только на днях рассекретила, что пара будет жить на родине мужа – в Одессе. MamaRika отметила, что воздух в Киеве и Одессе значительно отличается, а также столица – это город "для работы".

Вообще радость всегда переполняет меня, когда мы приезжаем в гости в этот прекрасный город... Первым всегда есть глубокий вдох йодированного воздуха, что значительно отличается от того, чем мы дышим здесь в Киеве,

– рассказала MamaRika.



MamaRika с супругом / Фото с инстаграма MamaRika

Знаменитость призналась, что кроме воздуха, значительным преимуществом является море. Она добавила, что причин для переезда на самом деле видит множество, поэтому не сомневается в своем выборе.

Я люблю тебя, Одесса-мама! И пусть это звучит слишком поэтично, но жизнь слишком коротка, чтобы тратить его на то, что тебя не радует,

– подытожила певица.

MamaRika также написала, что будет и дальше рассказывать о переезде. В комментариях множество поклонников пожелали звезде счастливой жизни в новом месте.