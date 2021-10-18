Мое сокровище, – TAYANNA призналась, осмелится ли когда-нибудь показать таинственного бойфренда

Известная украинская певица TAYANNA встречается с таинственным бойфрендом, которого отказывается показывать своей аудитории. Звезда призналась, что познакомит Александра с фанами в том случае, если выйдет замуж.

Популярная украинская певица TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) около полугода скрывает бойфренда, с которым встречается. Но звезда не планирует в ближайшее время показывать его поклонникам.

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TAYANNA о личной жизни

Артистка призналась, что не готова знакомить публику с любимым. К тому же их отношения не перешли на серьезный уровень.

Пока не живем мы вместе. Это такое мое сокровище, которое мне не хочется пока никому показывать. Наверное тогда, когда я выйду замуж, то я смогу его показать,

– рассказала звезда.

TAYANNA также поделилась, общается ли с бывшим мужем Егором Глебовым.

"Я не интересуюсь жизнью бывшего. Потому что у меня есть очень много работы, я влюбилась, у меня есть любимый мужчина, у меня нет времени следить за шоу-бизнесом", – подчеркнула исполнительница.

Отношения TAYANNA с бойфрендом

О новых отношениях знаменитость впервые рассказала в июне. Тогда она призналась, что познакомилась с Александром через интернет. В начале их отношений пара отправилась в романтическое путешествие на Бали.

TAYANNA через несколько месяцев показала первое фото с любимым. Но на нем не было видно лица мужчины.

Недавно певица намекнула на непростые отношения с бойфрендом. Она подчеркнула, что влюблена, но добавила, что не чувствует стабильности. Также звезда отметила, что Александр якобы не принимает ее сына Даниэля от предыдущих отношений.



TAYANNA с бойфрендом / Фото из инстаграм-сторис