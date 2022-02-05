Модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем стали родителями во второй раз, – СМИ
Источник:The Daily Mail
В одной из красивейших голливудских пар Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема родился второй ребенок! Сами родители еще не подтвердили новость.
Бывший "ангел" Victoria's Secret Рози Гантингтон-Уайтли и звезда "Форсажа" Джейсон Стейтем во второй раз стали родителями. Об этом сообщил представитель пары в СМИ.
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Рози Гантингтон-Уайтли и звезда "Форсажа" Джейсон Стейтем стали родителями
Как сообщил близкий друг пары, ребенок родился 3 дня назад, 2 февраля, в Лондоне. Звездная семья пополнилась дочкой.
Сами родители пока не спешат подтверждать новость об отцовстве. Но несколько недель назад Рози Гантингтон-Уайтли публиковала фото с большим животом, намекая, что роды состоятся совсем скоро.
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма
Что известно о второй беременности модели Рози Хантингтон-Уайтли
- О своем интересном положении манекенщица рассказала в середине августа 2021 года. Женщина опубликовала несколько фото со стильными образами, а на последнем позировала держа руку на округленном животике.
- Для Рози Хантингтон-Уайтли и ее мужа Джейсона Стейтема этот ребенок стал вторым, ведь в 2017 году у пары родился первенец – Джек Оскар Стэйтем.