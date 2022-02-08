Все помнят магические чувства и эмоции, которые бушуют внутри во время первой любви. Приятно вспомнить свое и послушать о других. Особенно если это признание знаменитостей.

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Во время съемок шоу "Где логика?", которое 3 марта стартует на "Новом канале", солистка группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, какие парни ей нравились. Завязать отношения девушке было непросто.

Я не знаю, что можно назвать первой любовью, поскольку лишь недавно начала осознавать, что любовь и влюбленность – это разные вещи. Мне всегда нравились блондинчики (улыбается). В школе привлекали задумчивые мальчики, – поделилась звезда.

"Обычно девочкам нравились активные, которые всегда на переднем плане. Мне же, наоборот, те, которые сидят отдельно и думают о чем-то загадочном. Учитывая, что я тоже интроверт, завязать общение с ними всегда было сложно. Но когда это чудо происходило, все заканчивалось отношениями на три года", – говорит Павленко.



Соблазнительная Екатерина Павленко / Фото из инстаграма певицы

В прошлом году в интервью славе Демину звезда группы Go_A делилась, что к ней также часто проявляют заинтересованность женщины. Однако до отношений ни разу не доходило: "То, что ко мне часто проявляют любопытство женщины, это было всегда, с детства. До отношений не доходило никогда, но до каких-то разговоров – да. Не знаю, как на это реагировать... нейтрально". Что касается будущего партнера, то она должна быть уверенной, что это ее человек. Также ей очень важно, чтобы ее понимали.