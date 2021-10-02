Солистка украинской группы Go_A, занявшей 5 место в международном конкурсе Евровидение, практически не делится деталями личной жизни. Но на днях Екатерина Павленко дала откровенное интервью Славе Демину.

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Екатерина Павленко прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации

В интервью солистка украинского коллектива призналась, что никогда не слышала слухов о ее нетрадиционной ориентации. Но признала, что чувствует внимание от женщин.

То, что ко мне часто проявляют любопытство женщины, это было всегда, с детства. До отношений не доходило никогда, но до каких-то разговоров – да. Не знаю, как на это реагировать... нейтрально,

– поделилась Екатерина Павленко.

Певица рассказала, что она не хотела бы иметь романтические отношения с Дамиано Давидом, солистом группы Måneskin. По ее словам, она только наблюдает за такими мужчинами. Екатерина также поделилась, каким видит своего партнера.

"Я должна быть уверенной, что это мой человек. Это чувствуется. Очень важно, чтобы меня понимали", – подчеркнула Екатерина Павленко.

Интервью с Екатериной Павленко: смотрите видео

В интервью солистка группы поделилась другими секретами: