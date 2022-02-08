Усі пам’ятають магічні почуття та емоції, які вирують всередині під час першого кохання. Приємно згадати своє і послухати про інших. Особливо якщо це зізнання знаменитостей.

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Під час зйомок шоу "Де логіка?", яке 3 березня стартує на "Новому каналі", солістка гурту Go_A Катерина Павленко розповіла, які хлопці їй подобалися. Зав’язати стосунки дівчині було непросто.

Я не знаю, що можна назвати першим коханням, оскільки лише нещодавно почала усвідомлювати, що кохання і закоханість – це різні речі. Мені завжди подобались білявчики (Усміхається). У школі приваблювали задумливі хлопчики, – поділилась зірка.

"Зазвичай дівчаткам подобались активні, які завжди на передньому плані. Мені ж, навпаки, ті, які сидять окремо й думають про щось загадкове. Враховуючи, що я теж інтроверт, зав'язати спілкування з ними завжди було складно. Але коли це диво ставалося, все закінчувалося стосунками на три роки", – каже Павленко.



Спокуслива Катерина Павленко / Фото з інстаграму співачки

Торік в інтерв'ю Славі Дьоміну зірка гурту Go_A ділилась, що до неї також часто проявляють зацікавленість жінки. Проте до стосунків жодного разу не доходило: "Те, що до мене часто проявляють цікавість жінки, це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але до якихось розмов – так. Не знаю, як на це реагувати... нейтрально". Щодо майбутнього партнера, то вона повинна бути впевненою, що це її людина. Також їй дуже важливо, щоб її розуміли.