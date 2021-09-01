Немало поклонников в восторге от стройной фигуры украинской певицы и фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Наконец звезда поделилась своим секретом – как ей удалось не набирать лишнего веса.

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Юлия Санина о том, как держит себя в форме

Артистка призналась, что никогда не придерживалась диет. Причиной всему стала генетика. Но когда Юлия все-таки набирает несколько лишних килограммов, то ограничивает себя в употреблении сладостей.

Мне повезло от природы, не буду врать. Я слишком не поправляюсь. Все это в пределах 55 килограммов. Больше не было. Если понимаю, что нужно поправить, то просто отказываюсь от сахара. Даже читаю этикетки,

– рассказала певица.

Юлия Санина добавила, что держать себя в форме помогают зажигательные концерты. По ее словам, после них "можно выкручивать одежду": "Мои концерты – там такой фитнес".



​Юлия Санина / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Отметим, что в отличие от Юлии Саниной, украинская певица Наталья Могилевская придерживается жестких диет, чтобы усовершенствовать фигуру. Знаменитость более месяца ограничивала себя в питании, чтобы сбросить 10 килограммов перед Днем Независимости.

Наталья Могилевская даже просила поддержки у поклонников, поскольку устала есть однообразные продукты. Звезде нельзя было употреблять углеводы, а потому она была вынуждена отказаться от сезонных фруктов – арбуза, дыни, различных ягод.