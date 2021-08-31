Новый деловой аутфит Маша Ефросинина показала в съемочном павильоне. После интервью со звездным гостем ведущая эффектно продефилировала на камеру. В кадре она выглядела очень эффектно.

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Стилисты тщательно поработали над образом знаменитости, так как он продуман до деталей. Под классические черные брюки прямого покроя Ефросинина надела черную рубашку, верхние пуговицы которой оставила расстегнутыми. Сдержанный look дополнили туфли на шпильках с блестящими шипами на цепочках.

Наряд total black разбавил стильный удлиненный жакет белого цвета. Светлый верх с широкими лацканами добавил свежести образу Маши Ефросининой.

Волосы ведущая собрала в низкий хвост, уложив челку ровно. Из аксессуаров на ней только серьги с черным камнем. Все для того, чтобы ничего не отвлекало внимание от изящных черт лица звезды, которые подчеркнул насыщенный макияж.

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