Чимало шанувальників у захваті від стрункої фігури української співачки та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної. Нарешті зірка поділилась своїм секретом – як їй вдалося не набирати зайвої ваги.

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Юлія Саніна про те, як тримає себе у формі

Артистка зізналась, що ніколи не дотримувалась дієт. Причиною всьому стала генетика. Та коли Юлія все-таки набирає кілька зайвих кілограмів, то обмежує себе у вживанні солодощів.

Мені пощастило від природи, не буду брехати. Я занадто не поправляюся. Усе це в межах 55 кілограмів. Більше не було. Якщо розумію, що потрібно поправити, то просто відмовляюся від цукру. Навіть читаю етикетки,

– розповіла співачка.

Юлія Саніна додала, що тримати себе у формі допомагають запальні концерти. За її словами, після них "можна викручувати одяг": "Мої концерти – там такий фітнес".



Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Зазначимо, що на відміну від Юлії Саніної, українська співачка Наталія Могилевська дотримується жорстких дієт, щоб вдосконалити фігуру. Знаменитість понад місяць обмежувала себе в харчуванні, щоб скинути 10 кілограмів перед Днем Незалежності.

Наталія Могилевська навіть просила підтримки у шанувальників, оскільки втомилась їсти одноманітні продукти. Зірці не можна було вживати вуглеводи, а тому вона була змушена відмовитися від сезонних фруктів – кавуна, дині, різних ягід.