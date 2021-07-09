Артиста искали в течение месяца. В конце июня в сети появилась информация, что он сам планирует сдаться полиции. Она оказалась правдивой.

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Мэрилин Мэнсон сдался полиции

После месяца скрывания музыкант сам пришел в милицию. Мэнсона не арестовали, а отпустили с несколькими условиями:

подписку о невыезде;

он не будет контактировать с вероятной потерпевшей;

не будет осуществлять правонарушений;

будет появляться на всех судебных заседаниях по делу.

Обвинения против Мэрилина Мэнсона