Артиста искали в течение месяца. В конце июня в сети появилась информация, что он сам планирует сдаться полиции. Она оказалась правдивой.
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Мэрилин Мэнсон сдался полиции
После месяца скрывания музыкант сам пришел в милицию. Мэнсона не арестовали, а отпустили с несколькими условиями:
- подписку о невыезде;
- он не будет контактировать с вероятной потерпевшей;
- не будет осуществлять правонарушений;
- будет появляться на всех судебных заседаниях по делу.
Обвинения против Мэрилина Мэнсона
- В 2019 году певец выступал в Гилфорде. Там он якобы набросился на видеооператора. Именно поэтому полиция начала разыскивать музыканта.
- Ранее Мэрилина Мэнсона обвиняли в домашнем насильстсви и абьюзе. Звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вул заявила, что рок-музыкант издевался над ней в течение многих лет.
- Впоследствии певица Фиби Бриджерс рассказала, что в доме Мэнсона есть "комната для изнасилований".
- Еще одной женщиной, которая поделилась эксклюзивными деталями стала актриса из сериала "Игра престолов" Эсме Бьянко. Она имела роман с Мэнсоном, в котором страдала от жестокости. Девушка призналась, что чувствовала себя пленной.
- В общем Мэнсона обвинили в домогательствах более 15 женщин. Как сейчас развивается дело – неизвестно.