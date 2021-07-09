Артиста искали в течение месяца. В конце июня в сети появилась информация, что он сам планирует сдаться полиции. Она оказалась правдивой.

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Мэрилин Мэнсон сдался полиции

После месяца скрывания музыкант сам пришел в милицию. Мэнсона не арестовали, а отпустили с несколькими условиями:

  • подписку о невыезде;
  • он не будет контактировать с вероятной потерпевшей;
  • не будет осуществлять правонарушений;
  • будет появляться на всех судебных заседаниях по делу.

Обвинения против Мэрилина Мэнсона

  • В 2019 году певец выступал в Гилфорде. Там он якобы набросился на видеооператора. Именно поэтому полиция начала разыскивать музыканта.
  • Ранее Мэрилина Мэнсона обвиняли в домашнем насильстсви и абьюзе. Звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вул заявила, что рок-музыкант издевался над ней в течение многих лет.
  • Впоследствии певица Фиби Бриджерс рассказала, что в доме Мэнсона есть "комната для изнасилований".
  • Еще одной женщиной, которая поделилась эксклюзивными деталями стала актриса из сериала "Игра престолов" Эсме Бьянко. Она имела роман с Мэнсоном, в котором страдала от жестокости. Девушка призналась, что чувствовала себя пленной.
  • В общем Мэнсона обвинили в домогательствах более 15 женщин. Как сейчас развивается дело – неизвестно.