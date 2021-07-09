Артиста шукали протягом місяця. Наприкінці червня в мережі з'явилася інформація, що він сам планує здатися поліції. Вона виявилася правдивою.
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Мерилін Менсон здався поліції
Після місяця переховувань музикант сам прийшов до правоохоронців. Менсона не заарештували, а відпустили з декількома умовами:
- підписку про невиїзд;
- він не контактуватиме з ймовірною потерпілою;
- не здійснюватиме правопорушень;
- з'являтиметься на всіх судових засіданнях у справі.
Звинувачення проти Мериліна Менсона
- У 2019 році співак виступав у Гілфорді. Там він нібито накинувся на відеооператора. Саме через це поліція почала розшукувати музиканта.
- Раніше Мериліна Менсона звинувачували у домашньому насильстсві та аб'юзі. Зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вул заявила, що рок-музикант знущався з неї протягом багатьох років.
- Згодом співачка Фібі Бріджерс розповіла, що в будинку Менсона є "кімната для зґвалтувань".
- Ще однією жінкою, яка поділилася ексклюзивними деталями стала акторка з серіалу "Гра престолів" Есме Б'янко. Вона мала роман з Менсоном, в якому страждала від жорстокості. Дівчина зізнавалася, що відчувала себе полоненою.
- Загалом Менсона звинуватили в домаганнях понад 15 жінок. Як зараз розвивається справа – невідомо.