Артиста шукали протягом місяця. Наприкінці червня в мережі з'явилася інформація, що він сам планує здатися поліції. Вона виявилася правдивою.

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Мерилін Менсон здався поліції

Після місяця переховувань музикант сам прийшов до правоохоронців. Менсона не заарештували, а відпустили з декількома умовами:

підписку про невиїзд;

він не контактуватиме з ймовірною потерпілою;

не здійснюватиме правопорушень;

з'являтиметься на всіх судових засіданнях у справі.

Звинувачення проти Мериліна Менсона