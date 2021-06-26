Мэрилин Мэнсон планирует сдаться полиции из-за обвинений в нападении, – СМИ

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон намерен отдать себя в руки полицейским. Ранее его обвинили в нападении на видеооператора во время концерта.

В 2019 году Мэрилин Мэнсон выступал в Гилфорде. Там он якобы совершил нападение на видеооператора. За это полиция штата Нью-Гэмпшир начала разыскивать известного рок-музыканта.

К слову Полиция хочет допросить предполагаемую жертву Мэрилина Мэнсона

Мэрилин Мэнсон сдастся полиции

СМИ сообщают, что артист планирует сдаться полиции. Глава полиции Гилфорда Энтони Бин Берпом заявил, что артист должен явиться в участок Лос-Анджелеса. Однако неизвестно, когда именно это произойдет.

Отметим, что Мэрилину Мэнсону грозит наказание – тюремное заключение сроком до одного года или штраф в размере до двух тысяч долларов. Также Берпом заметил, что нападение не имело сексуального характера.

Обвинения против Мэрилина Мэнсона