Мэрилин Мэнсон планирует сдаться полиции из-за обвинений в нападении, – СМИ
Источник:CNN
Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон намерен отдать себя в руки полицейским. Ранее его обвинили в нападении на видеооператора во время концерта.
В 2019 году Мэрилин Мэнсон выступал в Гилфорде. Там он якобы совершил нападение на видеооператора. За это полиция штата Нью-Гэмпшир начала разыскивать известного рок-музыканта.
К слову Полиция хочет допросить предполагаемую жертву Мэрилина Мэнсона
Мэрилин Мэнсон сдастся полиции
СМИ сообщают, что артист планирует сдаться полиции. Глава полиции Гилфорда Энтони Бин Берпом заявил, что артист должен явиться в участок Лос-Анджелеса. Однако неизвестно, когда именно это произойдет.
Отметим, что Мэрилину Мэнсону грозит наказание – тюремное заключение сроком до одного года или штраф в размере до двух тысяч долларов. Также Берпом заметил, что нападение не имело сексуального характера.
Обвинения против Мэрилина Мэнсона
- Ранее Мэрилина Мэнсона обвиняли в абьюзе и домашнем насилии. Сначала о музыканте высказалась звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд. Она заявила, что певец издевался над ней в течение многих лет.
- Впоследствии певица Фиби Бриджерс поделилась собственными воспоминаниями о рок-музыканте. Артистка рассказала, что в доме звезды есть "комната для изнасилований".
- Затем актриса из "Игры престолов" Эсме Бьянко присоединилась к обвинениям в насилии против Мэрилина Мэнсона. Она имела с ним роман, в котором страдала от жестокости. Девушка призналась, что чувствовала себя, словно пленная.
- В общем Мэнсона обвинили более 15 женщин. Полиция планировала допросить одну из жертв артиста, но как в дальнейшем развивается дело – неизвестно.