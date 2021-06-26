У 2019 році Мерилін Менсон виступав у Гілфорді. Там він нібито здійснив напад на відеооператора. Через це поліція штату Нью-Гемпшир почала розшукувати відомого рок-музиканта.

До слова Поліція хоче допитати ймовірну жертву Мериліна Менсона

Мерилін Менсон здасться поліції

ЗМІ повідомляють, що артист планує здатися поліції. Голова поліції Гілфорда Ентоні Бін Берпом заявив, що артист повинен з'явитися у відділок Лос-Анджелеса. Однак невідомо, коли саме це странеться.

Зазначимо, що Мериліну Менсону загрожує покарання – тюремне ув'язнення строком до одного року або штраф у розмірі до двох тисяч доларів. Також Берпом зауважив, що напад не мав сексуального характеру.

Звинувачення проти Мериліна Менсона