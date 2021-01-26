Пара актрисы Мэри-Кейт Олсен и банкира Оливье Саркози официально развелась после 9 месяцев с момента объявления о разрыве отношений. До этого супруги были 5 лет в браке.

Источник: US Weekly

Актриса Мэри-Кейт Олсен хотела немедленного развода еще весной 2020-го года, однако пандемия коронавируса и раздел нажитого имущества приостановили процесс.

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Олсен и Саркози официально расстались

Верховный суд Нью-Йорка официально расторг брак Олсен и Саркози 25 января на финальном слушании. Детали разрыва стороны конфликта решили оставить частными, но известно, что актриса когда-то подписала брачный контракт, по которому сохраняет за собой состояние размером в 250 миллионов долларов. Другие детали урегулирования конфликта были договорены ранее, 13 января, во время видеовстречи в Zoom.

Если мы достигнем соглашения, вам не придется снова видеть меня, и, хотя мне очень нравится видеть всех здесь, я думаю, вы бы предпочли покончить с этим. Давайте сделаем это и разведем,

– приводят слова судьи в издании.



Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози во время видеоконференции в Zoom 13 января / Фото The Daily Mail

Что известно о разводе пары?

В мае прошлого года пара заявила, что разводится после 5 лет брака. Вероятной причиной разрыва СМИ назвали обострение отношений, из-за которого пара никак не могла найти общий язык.

Бракоразводный процесс был приостановлен, поскольку сначала на ход дела повлиял карантин, а впоследствии суд Нью-Йорка ввел восьминедельный мораторий на все уголовные и гражданские судебные разбирательства, которые не требуют экстренных разбирательств. Поэтому дело Олсен и Саркози рассмотрели только этой зимой.

Самым большим спорным вопросом оставалась квартира в Нью-Йорке, которую Мэри-Кейт не намеревалась делить с мужем. Как решился вопрос сейчас – неизвестно.