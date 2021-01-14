Больше чем через полгода известная пара, актриса Мэри-Кейт Олсен и банкир Оливье Саркози, находится на финальной стадии бракоразводного процесса. Представитель Мэри-Кейт сообщил, что им удалось урегулировать все спорные вопросы.

Еще в мае 2020 года сеть всколыхнула новость, что супруги решили развестись после 5 лет семейной жизни. На развод подала актриса Мэри-Кейт, однако ее заявление суд отклонил из-за пандемии коронавируса. Однако все смогли решить спорные вопросы через видеозвонок, сообщают в Mirror.

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Вместе со своими адвокатами она связалась с судьей и Саркози и всего за 20 минут смогла договориться относительно нерешенных проблем. Больше всего Олсен переживала за дом в Нью-Йорке, который, по ее словам, хотел оставить себе муж, однако все урегулировалось, и поместье осталось за ней.

25 января состоится финальное слушание, во время которого бывшие возлюбленные подпишут все необходимые бумаги, чтобы официально расстаться.