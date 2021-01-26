Пара актриси Мері-Кейт Олсен і банкіра Олів'є Саркозі офіційно розлучилась після 9 місяців з моменту оголошення про розрив стосунків. До цього подружжя було 5 років у шлюбі.

Джерело: US Weekly

Актриса Мері-Кейт Олсен хотіла негайного розлучення ще навесні 2020-го року, проте пандемія коронавірусу і поділ нажитого майна призупинили процес.

До слова Ведучий Слава Дьомін розійшовся з дружиною після 13 років стосунків

Олсен і Саркозі офіційно розлучилися

Верховний суд Нью-Йорка офіційно розірвав шлюб Олсен і Саркозі 25 січня на фінальному слуханні. Деталі розриву сторони конфлікту вирішили зилишити приватними, але відомо, що акторка колись підписала шлюбний контракт, за яким зберігає за собою статки розміром у 250 мільйонів доларів. Інші деталі врегулювання конфлікту були домовлені раніше, 13 січня, під час відеозустрічі у Zoom.

Якщо ми досягнемо угоди, вам не доведеться знову бачити мене, і, хоча мені дуже подобається бачити всіх тут, я думаю, ви б вважали за краще покінчити з цим. Давайте зробимо це і розведемо,

– наводять слова судді у виданні.



Мері-Кейт Олсен і Олів'є Саркозі під час відеоконференції в Zoom 13 січня / Фото The Daily Mail

Що відомо про розлучення пари?

У травні минулого року пара заявила, що розлучається після 5 років шлюбу. Ймовірною причиною розриву ЗМІ назвали загострення стосунків, через яке пара ніяк не могла знайти спільну мову.

Шлюборозлучний процес був призупинений, оскільки спочатку на хід справи повпливав карантин, а згодом суд Нью-Йорка ввів восьмитижневий мораторій на всі кримінальні і цивільні судові розгляди, які не вимагають екстрених розглядів. Тому справу Олсен і Саркозі розглянули лише цієї зими.

Найбільшим спірним питанням залишалась квартира у Нью-Йорку, яку Мері-Кейт не мала наміру ділити з чоловіком. Як вирішилось питання зараз – невідомо.