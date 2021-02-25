Американская певица и актриса Мэнди Мур в своем инстаграме рассекретила происхождение и причину имени, которое она и ее муж дали новорожденному малышу. Имя Август они присвоили из-за особого месяц в их жизни – августа.

Известно, что август на английском будет как August, и именно так они назвали своего сына. По словам женщины, именно в августе они узнали, что ожидают появления мальчика.

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Почему Мэнди Мур назвала сына Августом

В сети звезда фильма "Спеши любить" и сериала "Это мы" также добавила, что особые подарки, которые ей преподнес муж Тейлор Голдсмит, тоже отразились на выборе имени.

"... В годовщину наших отношений в ноябре, Тейлор подарил мне одеяльце с буквами "А" (имея в виду мое полное имя – Аманда), сделанной из остатков материала для моего свадебного платья, и "Т" (начало имени мужа, – Showbiz 24) – с его свадебной рубашки. Поэтому это имя стало подходящим объединением для нашей истории. Хочется рассказать это нашему сладкому Августу однажды", - написала Мэнди.

К публикации женщина также прикрепила миловидное фото, на котором выше указанное детское одеяло укрывает их малыша Августа.

Напомним, что супруги Мэнди и Тейлор впервые объявили об ожиданиях ребенка в сентябре 2020 года. Тогда женщина и призналась, что они ожидают сына. Роды у женщины состоялись 23 февраля 2021 года. Малыша назвали Августом Гаррисоном Голдсмитом. К слову, принцесса Евгения, которая родила сына Джека Бруксбенка 9 февраля, тоже назвала сына Августом – полное имя звучит как Филипп Август Хоук Бруксбенк.

Что известно о романе Мэнди Мур и Тейлора Голдсмита?

О романе пары стали известно в 2015 году. За полгода до этого Мэнди развелась с мужем Райаном Адамсом, с которым прожила 6 совместных лет. Уже в ноябре 2018 года пара поженилась в Лос-Анджелесе. В отношении 35-летнего Тейлора, то для него это первый брак. Мэнди Мур старше его на 1 год.