Представительница Великобритании на Евровидении-2023 забыла слова песни во время концерта: видео

10 апреля 2023, 16:25
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Источник:

Daily Mail

Певица Мэй Мюллер, которая в этом году будет представлять Великобританию на Евровидении-2023, оскандалилась во время своего выступления. Звезда пела свою конкурсную песню, но забыла слова. Поклонники раскритиковали певицу.

В сети опубликовали видео с концерта Мэй Мюллер, в котором она пела свою песню I Wrote a Song, с которой выступит на Евровидении. Добавим, что в финале конкурса TVORCHI выступят под номером 19.

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Интересно, что во время выступления Мюллер неожиданно забыла слова. Однако певица не растерялась и решила просто напевать что-нибудь под музыку, пока взволнованная публика пела ее трек.

Как отметил автор ролика, эту песню английская певица написала сама. "Написала песню… но не может ее петь", – говорится в посте.

В комментариях пользователи пишут, что разочарованы представительницей Великобритании. Ее также раскритиковали за то, что она плохо поет вживую:

  • "Я разочарован",
  • "Она вообще не умеет петь",
  • "Это ужасно звучит",
  • "Позор".
  • "Единственное ее оправдание – это если она больна".

Кто-то же вступился за Мэй Мюллер. Ее поклонники пишут, что она просто была больна и уставшая:

  • "Она больше занимается вечеринкой, чем сосредотачивается на своем вокале. В Ливерпуле все будет по-другому".
  • "Там были проблемы с техникой, и она была больна. В других видео она отлично звучала".
  • "Я видел ее вживую, и она хорошая. Пожалуй, у нее был выходной".

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Автор: Марія Бондар