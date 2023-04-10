Представительница Великобритании на Евровидении-2023 забыла слова песни во время концерта: видео
Источник:Daily Mail
Певица Мэй Мюллер, которая в этом году будет представлять Великобританию на Евровидении-2023, оскандалилась во время своего выступления. Звезда пела свою конкурсную песню, но забыла слова. Поклонники раскритиковали певицу.
В сети опубликовали видео с концерта Мэй Мюллер, в котором она пела свою песню I Wrote a Song, с которой выступит на Евровидении. Добавим, что в финале конкурса TVORCHI выступят под номером 19.
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Интересно, что во время выступления Мюллер неожиданно забыла слова. Однако певица не растерялась и решила просто напевать что-нибудь под музыку, пока взволнованная публика пела ее трек.
Как отметил автор ролика, эту песню английская певица написала сама. "Написала песню… но не может ее петь", – говорится в посте.
В комментариях пользователи пишут, что разочарованы представительницей Великобритании. Ее также раскритиковали за то, что она плохо поет вживую:
- "Я разочарован",
- "Она вообще не умеет петь",
- "Это ужасно звучит",
- "Позор".
- "Единственное ее оправдание – это если она больна".
Кто-то же вступился за Мэй Мюллер. Ее поклонники пишут, что она просто была больна и уставшая:
- "Она больше занимается вечеринкой, чем сосредотачивается на своем вокале. В Ливерпуле все будет по-другому".
- "Там были проблемы с техникой, и она была больна. В других видео она отлично звучала".
- "Я видел ее вживую, и она хорошая. Пожалуй, у нее был выходной".
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