В то время как россиянке Анне Линниковой из "Мисс Вселенная 2022" страшно в США, в Болгарии надевают корону представительницы страны, которая ежедневно бомбит Украину. Среди 120 участниц из разных уголков мира на "Миссис Вселенная 2022" почему-то победила Елена Максимова из Удмуртской республики России.

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На "Миссис Вселенная-2022" победила россиянка

Непонятно почему победу отдали россияне, если в финале конкурса красоты были участницы из Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Германии, Испании, США и других цивилизованных стран. 34-летняя Елена Максимова руководит сетью языковых центров в городе Ижевск и воспитывает двоих детей, поэтому неизвестно, чем так выделяется среди других конкурсанток.

К тому же это впервые, когда Россия взяла главную корону на "Миссис Вселенная". Там радуются не только победе, но и тому, что в Болгарии к ним вроде бы нормально относились. В то время как Анна Линникова жаловалась на расистов в США, притворялась жертвой и обзывала всех, кто ее избегал.

О нашей делегации отзывались положительно все страны. Это очень ценно и важно для нас,

– похвастались россияне, явно не привыкшие к толерантности.

Россиянка с другими финалистками "Миссис Вселенная 2022" / Фото из инстаграма

Однако в комментариях украинцы напомнили, какого действительно отношения заслуживают представительницы страны-террористки:

"Русский папик оказался богаче других?";

"Я что-то не поняла, а как это произошло в нынешней ситуации? Как цивилизованный мир это допустил?";

"Почему россиянке до сих пор выступают на мировых конкурсах? РФ нужно изолировать от всего мира! Ваши руки по локти в крови, убийцы";

"Почему к участию допустили россиянку? Ее страна ежедневно бомбит украинские города. Льется кровь военных, детей, женщин. Вы в своем уме?";

"Серьезно, россиянка? Что она вообще там забыла? После того, как Россия развязала войну, ее граждан должны отрезать от всего цивилизованного мира. Они везде должны быть изгоями".

Кто представлял Украину на "Миссис Вселенная-2022"

Интересно, что Украину на "Миссис Вселенная 2022" представляли сразу пять женщин – Наталья Иванова из Львова, Иванна Мершинец из Харькова, Екатерина Янтух из Киева, Надежда Шабан из Херсона и Лидия Кнауб из Мариуполя. Все они уехали с конкурса с титулами – "Миссис Топ-Европа", "Миссис Независимость", "Миссис первая леди Вселенной-Вдохновения", "Миссис Солидарность" и "Миссис Отвага".

Каждая из них приложила максимум усилий, чтобы рассказать о войне в Украине как можно больше. Все пятеро получили важные титулы, подтверждающие поддержку Украины на международной арене,

– прокомментировала украинская делегация.

Примечательно, что на победу России национальный директор "Миссис Вселенная" в Украине почему-то никак не отреагировала.