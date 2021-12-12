"Мисс Вселенная": в сети обсуждают неудачное выступление Анны Неплях на репетиции
Источник:телеграм-канал "Днепр областной"
В ночь с 12 на 13 декабря Анна Неплях будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2021". На генеральной репетиции финала девушка перенервничала и с надрывом прокричала свое имя и страну, чем вызвала неоднозначную реакцию сети.
Похоже, что жительница Днепра очень нервничает перед конкурсом "Мисс Вселенная". На репетиции, которая состоялась в Израиле, она неудачно презентовала себя на Украину.
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Анна Неплях перенервничала на репетиции "Мисс Вселенная"
По сети распространяется видео, на котором Анна подходит к микрофону и презентует себя. Она громко и с надрывом прокричала свое имя и страну. Среди пользователей сети такое представление Неплях вызвало неоднозначную реакцию.
Анна Неплях на репетиции "Мисс Вселенная": смотрите видео онлайн
Реакция сети
- "Перенервничала";
- "На это представление можно смотреть вечно";
- "Надеются, так будет только на репетиции";
- "Она что-то выпила для смелости перед выходом на сцену?"
- "Значит, на самом конкурсе все будет замечательно".
Напомним, Анна Неплях уже презентовала наряды для финала "Мисс Вселенная". Она выйдет на сцену в "золоте" платья, а также в 15-килограммовом национальном костюме. Последний даже заподозрили в плагиате.Финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021" состоится в израильском городе Эйлат. Конкурс будут транслировать в ночь с 12 на 13 декабря, в 2:00 по киевскому времени. За корону и звание самой красивой будут бороться 80 девушек из разных уголков мира.