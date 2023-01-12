В США разрешили россияне участвовать в конкурсе красоты. Анна Линникова, которая умалчивает войну против Украины и говорит, что конкурс вне политики, выходит на одну сцену с украинкой и представительницами других стран. Россиянка фотографируется с коллегами, активно рассказывает о конкурсе в соцсетях. Пока россияне желают Линниковой победы, пользователи из других стран выражают свое возмущение.

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Россиянку хейтят за участие в конкурсе "Мисс Вселенная 2022"

В личном телеграмм-канале Линникова утверждает, что раньше думала, что конкурс вне политики. Сейчас она в этом как будто сомневается. В инстаграмме спросила подписчиков, есть ли шанс в "нынешней ситуации" попасть в 16 лучших участниц.

Между тем, на официальной странице "Мисс Вселенная 2022" опубликовали фото, на котором Анна Линникова изображена с другими участницами конкурса и даже с победительницей Мисс Вселенная 2021, индийской моделью Харнааз Сандху.



Россиянка на "Мисс Вселенная 2022" / Фото с инстаграмма конкурса

А под постами Анны пользователи сети, выступающие против войны и не боящиеся выражать свою позицию, призывают ее не позориться. Они постоянно напоминают Линниковой, что она представляет страну-террориста, которая уже почти 11 месяцев ежедневно цинично убивает мирных людей на территории Украины.

"Террористы, убийцы".

"Я что-то пропускаю? Почему Россия до сих пор в "Мисс Вселенной"? Они здесь буквально не ради мира во всем мире".

"Страна-террорист! Прочь убийц!"

"Ты будешь представлять террористическую страну. Это достижение".

"Вам не стыдно представлять террористическое государство, которое сейчас совершает геноцид?"

"Возвращайся в Россию. Здесь тебе не рады! В США все ненавидят Россию".

"Зачем ехать в США? Вы можете оставаться в России и продолжать убивать невинных мирных украинцев. Многие смерти уже на ваших руках, поскольку вы не говорите о войне, поскольку вы не пытаетесь ее остановить, поскольку вы делаете вид, что не знаете, что происходит" .

Однако на гневные комментарии Линникова не отвечает. Она продолжает делать вид, что ничего не происходит, смело разгуливает с триколором. Более того, Анна приехала в США в то время, как ее земляки постоянно подчеркивают, что Америка – враг России, насмехаются над американскими чиновниками, говорят, что воюют с Западом. Цинические россияне еще раз превзошли сами себя. Нет сомнений, что Линникова не станет победительницей "Мисс Вселенная 2022". Не удивимся, если в этом обвинят американцев или украинцев.

Финал "Мисс Вселенная 2022" состоится 14 января. Украину представляет модель Виктория Апанасенко. Девушка покоряет иностранную публику роскошными образами от украинских дизайнеров.