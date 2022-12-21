Национальный комитет "Мисс Украина Вселенная" презентовал фотографии национального костюма под названием "Воин Света". Его Виктория наденет во время традиционного шоу национальных костюмов, которое состоится 11 января 2023 в рамках конкурса "Мисс Вселенная". Сам финал мероприятия пройдет 14 января 2023 года в городе Нью-Орлеан, штат Луизиана, США.

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Президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала, что с командой долго думала: каким должен быть образ, символизирующий нашу страну. Для этого они провели голосование среди общественности, чтобы понять, какой они хотят метафорически видеть нашу страну: с трагизмом украинского настоящего или показать Украину в светлом образе, который продемонстрирует дух и силу нашего народа. Украинцы сошлись на втором варианте, поэтому при создании образа использовалась собственная идея Виктории Апанасенко.

Костюм "Воин Света" символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. В руках у Виктории оружие, ее тело в доспехах, одновременно она несет свет из-за темноты, которая пришла на наши земли с агрессором,

– говорит Филимонова.

В образе использованы 5 основных материалов и элементов:

монолитный комбинезон что символизирует броню и вторую кожу девушки;

что символизирует броню и вторую кожу девушки; белое платье с вышитыми орнаментами и пышными рукавами и юбкой;

с вышитыми орнаментами и пышными рукавами и юбкой; головной убор с традиционными для Украины колосками;

с традиционными для Украины колосками; символические крылья , обожженные и обрамленные в сине-золотые доспехи;

, обожженные и обрамленные в сине-золотые доспехи; меч, с которым украинка борется с врагом/



Национальный костюм украинки Виктории Апанасенко на "Мисс Вселенная" / Фото прессслужбы



Виктория Апанасенко представит Украину в США 14 января 2023 года / Фото прессслужбы

Костюм "Воин Света" разработала дизайнер Леся Патока, ранее работавшая с созданиями сценических образов артистов Onuka, Джамалы, Бумбокс, Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.

Костюм "Воин Света" – это олицетворение внутренней силы украинцев, нашей смелости, решительности и любви к свободе, текущей в нашей крови. В этот костюм я хотела заложить идею, что война не способна взломать нашу мощь и обесцвечивать наши сердца. Украина обязательно возродится как феникс, расцветет и воссияет лучами доброты и веры,

– прокомментировала свой национальный костюм "Мисс Украина Вселенная 2022".



Виктория Апанасенко в костюме с месседжем "Архангела Михаила" / Фото пресс-службы