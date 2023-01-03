Виктория Апанасенко говорит, что дорога из Украины на "Мисс Вселенную 2022" в Новом Орлеане стала для нее настоящим квестом. Из Киева в Варшаву она добиралась под звуки взрывов, ведь в ту ночь Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.

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Украинка через Польшу отправилась на "Мисс Вселенную 2022" в США

20 часов без сна, выезд на Мисс Вселенную под звуки воздушной тревоги, взрывов, дронов-камикадзе и ракет. Но я доехала в Польшу! Благодарна Польше за теплый прием и поддержку Украины,

– написала Виктория Апанасенко.

"Мисс Украина Вселенная 2022" в аэропорту Варшавы / Фото из инстаграма Виктории

На конкурс красоты в США "Мисс Украина Вселенная 2022" поехала сама, а не с командой, как предыдущие представительницы, поэтому на ней были 6 чемоданов с одеждой, коробка и кофр. Виктория говорит, что перевезти все это через границу и дотянуть до аэропорта в Варшаве – это еще одно испытание на прочность.

Интересно, что у модели шесть чемоданов с брендовой одеждой, а перед вылетом она сфотографировалась в желтом спортивном костюме и кроссовках. Это несмотря на то, что традиционное фото из аэропорта считается первым выходом на "Мисс Вселенная" и публикуется на платформах конкурса.

Возможно мой лук в аэропорту не такой гламурный, как у других девушек, но для меня главным является только наш флаг, который я крепко держу в руках – наш символ свободы, веры и силы, которые есть в сердце каждого украинца,

– подчеркнула "Мисс Украина Вселенная 2022".

Флаг "Мисс Украины Вселенная 2022" в аэропорту / Фото с инстаграма Виктории

Напомним, в 2022 году команда национального конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" не проводила кастинг и грандиозное шоу, а отдала корону Виктории Апанасенко, которая в 2021 уступила победу Анне Неплях и взяла титул "І Вице-Мисс Украина Вселенная". Девушка, кстати, из Чернигова, а в начале полномасштабной войны готовила для ВСУ и пенсионеров в одном из столичных заведений. Она до сих пор отправляет адресную помощь детям, пожилым людям и переселенцам.

На "Мисс Вселенную 2022" Виктория Апанасенко едет, несмотря на то, что в Новом Орлеане будет представительница России Анна Линникова. Украина прилагала максимум усилий, чтобы страну-оккупанта дисквалифицировали, но в США это требование проигнорировали. Отказываться от участия мы не стали, потому что оргкомитет считает, что "Мисс Вселенная" – международная арена, где следует "призвать остановить Россию и ее жестокую захватническую войну".

"Мы едем бороться не за красоту, а за победу" – комментировала президент конкурса Анна Филимонова.