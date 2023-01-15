"Порадовала себя": россиянка побежала покупать айфон после поражения на "Мисс Вселенная 2022"
Источник:Анна Линникова
Россиянка Анна Линникова приняла участие в конкурсе "Мисс Вселенная 2022", приехав в "загнивающий Запад". Но после его завершения пошла покупать новый iPhone, потому что не может себе этого позволить дома.
Несмотря на критику в сети и призывы о дисквалификации, россияне Анне Линниковой разрешили принять участие в конкурсе Мисс Вселенная 2022 Она не смогла пройти в финал и не получила ни одной из дополнительных наград.
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Россиянка пошла покупать айфон после конкурса
После завершения конкурса Анна Линникова опубликовала инстаграм-сториз о том, что "сделала все возможное, чтобы войти в топ-16". Но показала новенький гаджет – похоже, именно для этого она приехала в "загнивающий Запад".
Приятно порадовало себя после конкурса новым iPhone. Увидела качество фото, видео и захотела себе этот телефон,
– написала россиянка.
Россиянка купила айфон / Фото с инстаграм-сториз
Анна Линникова также написала, что "многое поняла о конкурсе" и "посетила Америку". Разумеется, ведь для россиянина сегодня это настоящее достижение. Сейчас она планирует путешествие по США, вероятно, пока не завершится срок визы.
Линникова о конкурсе / Фото с инстаграм-сториз
Что об этом пишут украинцы
В сети активно обсуждают "достижения" россиянки в США. Украинцы не скрывают негативного отношения к Линниковой на фоне молчаливой поддержки войны.
- "Это последнее, что она может себе позволить";
- "Я бы посоветовала ей не снимать эту свою г*вноленту. Интересно, получила бы пизду сразу за углом, успела бы перейти на противоположную сторону улицы?";
- "Когда ракеты падали на дом в Днепре, она выступала от имени России";
- "Фу, какая мерзость";
- "Почему ее вообще допустили?";
- "Какая страна, такова и мисс";
- "Пусть путешествует по своим болотам. А потом прилетит на решетку и будет пойти, как на западе ху***а, у нас лучше всего";
- "Нотации о "загнивающем западе" только после пересечения границы назад, до болота".
На новенький айфон Линниковой отреагировал шоумен Анатолий Анатолич. "Как можно быть такой тупой? У нее 3 стороз после конкурса. Две о том, что оно купило айфон".