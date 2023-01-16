Россиянка показала средний палец перед камерами во время дефиле на "Мисс Вселенная": видео

"Мисс Россия" на конкурсе красоты вела себя пренебрежительно не только относительно представительницы Украины. Во время дефиле купальников видно, как она показывает средний палец зрителям и судьям.

Конкурс "Мисс Вселенная 2022" уже прошел, но обсуждения после него не утихают. В частности, мероприятие, которое проходило в США, продолжают критиковать из-за того, что к конкурсу допустили россиянку Анну Линникову.

К теме "Порадовала себя": россиянка побежала покупать айфон после поражения на "Мисс Вселенная 2022"

Россиянка показала средний палец во время дефиле

Представительница страны-террориста не только бегала за другими участницами и просила сделать фото, но и вела себя как жертва вне камер. Похоже, что и перед судьями и зрителями Анна Линникова не постеснялась продемонстрировать свое пренебрежение.

На видео попал момент дефиле купальников, состоявшегося во время Preliminary Competition. Анна Линникова вышла на сцену в голубом бикини и накидке, где была нарисована жар-птица. Подбрасывая движением ткань, девушка показала средний палец, вероятно, специально.



Линникова показала средний палец во время дефиле / Скриншот с видео

Добавим, что Анна Линникова в своих соцсетях делилась мнениями о конкурсе. Она писала, что "многое поняла" и получила "непростой опыт". О нем она планирует рассказать позже. Вероятно, традиционно будет жаловаться на русофобию и придумывать сказки о плохом отношении.

Дефиле Линниковой: видео

Участие россиянки на "Мисс Вселенная"

Анну Линникову допустили к конкурсу, вероятно, потому, что США выдали ей визу. Это произошло, несмотря на публичную критику, возмущение в сети и попытки украинской делегации работать над дисквалификацией России.

На конкурсе национальных костюмов Анна Линникова вышла в бордовом вельветовом наряде с камнями под названием "Корона российской империи", не стесняясь демонстрировать имперские замашки даже на конкурсах красоты.

Как рассказала президент "Мисс Украина Вселенная", поведение "Мисс России" было на конкурсе "отвратительным". Линникова бегала за другими участниками прося фото, называла других расистами и оскорбляла конкурсанток.