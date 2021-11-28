"Мисс Вселенная" 2021: Анна Неплях прибыла в Тель-Авив для участия в конкурсе

28 ноября 2021 , 13:45
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Источник:

инстаграм "Мисс Украина Вселенная"

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" 2021 Анна Неплях прилетела в Тель-Авив, где будут выбирать "Мисс Вселенную". Девушка сделала красноречивые фото в аэропорту.

Конкурс начнется уже в декабре, потому девушка отправилась в Израиль, где будет готовиться представлять Украину.

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Фото "Мисс Украина Вселенная" Анны Неплях

Красавица сфотографировалась в аэропорту с большим украинским флагом. На лице Анны сияла улыбка. Она счастлива и одновременно взволнована, ведь впереди самый ответственный этап конкурса – представление Украины на мировом уровне.

Для перелета красавица выбрала яркий костюм насыщенного желтого цвета, состоявший из укороченной кофты с длинными рукавами и брюк. Соединила наряд с черными туфлями-челноками на каблуке.

Волосы Анна уложила ровно. На лице сделала безупречный макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула темными коричневыми тенями, и нюдовой помадой на губах.


Анна Неплях в Тель-Авиве / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная"


Анна Неплях в Тель-Авиве / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная" 

Добавим, победительница конкурса "Мисс Украина" 2021 – Александра Яремчук уже прибыла в Пуэрто-Рико, где будет бороться за звание "Мисс Мира". Конкурс состоится 17 декабря. 22-летняя Александра из города Калиновка, что в Винницкой области активно готовится к соревнованию международного уровня.
Автор: Христина Кобак