Украинская красавица готовится к конкурсу "Мисс мир", который пройдет в декабре. Александра публикует фото в инстаграме, так как многие поклонники следят за ее подготовкой.

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Александра Яремчук в вышиванке

На солнечном острове девушка сделала несколько ярких кадров, надев вышитое платье от украинского дизайнера Юлии Магдич. Наряд был насыщенного синего цвета с яркой желтой и розовой вышивками. Края юбки и верха платья были украшены неоновой малиновой тканью.

Роскошные волосы Александра уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий, едва заметный макияж с чудесным блеском на губах.



Александра Яремчук в вышитом платье / Фото из инстаграма Александры Яремчук



Александра Яремчук в вышитом платье / Фото из инстаграма Александры Яремчук

Отметим, недавно платье от украинского дизайнера из Львова – Юлии Магдич надевала мать Илона Маска – Мэй Маск. В роскошном вышитом наряде мама самого богатого человека мира появилась в Катаре, где проходила ежегодная премия Fashion Trust Arabia, на которой наградили лучших дизайнеров с Востока.