"Мисс Украина Вселенная" Апанасенко объяснила, почему скрывает мужа: будет ли у пары свадьба

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж. Но показывать своего супруга не хочет – модель объяснила, почему сделала такое решение.

После успеха на конкурсе "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж за любимого мужчину, имя которого не хочет рассекречивать. Она впервые объяснила, что причина кроется в хейте.

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Почему Апанасенко скрывает мужчину

Виктория Апанасенко призналась, что в России до сих пор пытаются унизить национальный костюм "Мисс Украины Вселенная" и критикуют внешность.

Это одна из причин, по сути. Думаю, что впоследствии я, конечно, расскажу, кто это. Но пока не хочу, чтобы этот хейт шел на мою семью,

– объяснила "Мисс Украина Вселенная".

Будет ли свадьба у Виктории

, пока росСМИ пытаются самоутвердиться за чей-то счет, Украина победила в конкурсе национальных костюмов . Брание "Воин Света" от Леси Патоки получил наибольшее количество голосов от зрителей.

Роспись Виктории Апанасенко и ее мужа прошла скрыто 23 марта. Пока молодожены отложили пышное празднование.

"Я перемерила 100% больше 500, но так и не знаю, какое именно свадебное платье мне нравится", – поделилась девушка.