Радостной новостью Виктория поделилась на своей странице в Instagram. Однако девушка до сих пор не открыла имя и лицо своего избранника.

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Апанасенко опубликовала фото с кольцами 26 марта, но добавила, что свадьба состоялась раньше – 23 марта 2023 года.

Модель опубликовала фото с мужем в машине, где также демонстрирует свой свадебный букет. Примечательно, что на трудной руке мужчины есть обручальное кольцо.



В Instagram-Stories Виктория показала свою прическу в день свадьбы, которую сделал для нее парикмахер-стилист Михаил Прус.

В комментариях Викторию Апанасенко поздравили Наталья Денисенко, Анна Олицкая, Светлана Готочкина, Юлия Магдыч и многие другие.

Известно ли что-нибудь о ее муже