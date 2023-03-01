Всегда разочаровываются, – Неплях пожаловалась, что полиция часто останавливает ее дорогое авто

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях пожаловалась, что ее часто останавливает патрульная полиция на дорогом автомобиле. Она предположила, что полицейские хотят поймать ее с поличным.

"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях не скрывает, что имеет два автомобиля – дорогую Mercedes-Benz за около 2 миллионов и белую Audi. В инстаграм-сториз она призналась, что первую ее машину постоянно останавливает патрульная полиция.

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Анна Неплях пожаловалась на полицию

Я не знаю, с чем это связано, но только на красной машине и только в темное время суток меня всегда останавливает патрульная полиция. Если я уезжаю на белой Audi – ничего. Только я на этой – патрульная полиция сначала просто едет за мной, а потом включает мигалки, тормозит меня и ждет, что я буду пьяна за рулем,

– удивила Неплях.

Модель и певица заверила, что никогда не использует запрещенного, но признала, что является "немножко агрессивным водителем". "Я не могу понять, откуда такие подозрения? Я никогда не употребляю за рулем! Если я что-то употребляю, то всегда вызываю водителя. Но увидеть меня пьяной? Они всегда разочаровываются".

Но, несмотря ни на что, Анна Неплях подчеркнула, что полицейские всегда вежливы к ней, как и она с ними. Девушка пошутила, что скоро начнет "заигрывать" с полицейскими, потому что показывать документы уже не интересно.

"Я много раз сталкивалась с полицией, но неуважительного отношения ко мне никогда не было. Потому что я человек, который всегда общается вежливо, соблюдает дистанцию, с уважением относится к человеку, выполняющему свои обязанности в пользу государства. Делайте выводы. Какой вы человек, так с вами и общаются. Я спокойно даю документы, их проверяют, на словах спрашивают, я что-то употребляла, и отпускают. Разве трудно быть вежливыми в эти 2 минуты?".

Анна Неплях о полиции: видео