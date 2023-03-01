Известная актриса Ольга Сумская на днях посетила Харьков, который часто страдает из-за обстрелов окупантов. Но, несмотря ни на что, ей и звездным коллегам удалось выступить со спектаклем в Национальном театре оперы и балета.

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Ольга Сумская в Харькове

Актриса опубликовала на своей странице кадры из несокрушимого города. Она призналась, что очень скучала по Харькову и хотела прогуляться, но звучали сирены. Но Ольга Сумская не оставила поклонников без фотографий и видео из города.

Родной, несокрушимый Харьков! Наконец-то! Боже, как мы соскучились,

– писала актриса.



Ольга Сумская в Харькове / Фото из инстаграма актрисы



Ольга Сумская в Харькове / Фото из инстаграма актрисы

Ольга Сумская в Харькове: видео

Кто недавно посещал Харьков

В Харьков приезжала ведущая Леся Никитюк. Она была и на Салтовке – районе, наиболее пострадавшем от обстрелов оккупантов, там практически нет уцелевших домов. Ведущая призналась, что была растерянной, но смогла почувствовать боль живущих там людей.

Однако не обошлось без волны хейта. Никитюк обвинили в том, что она приехала в Харьков с целью похвастаться и набрать подписчиков На эти упреки она ответила эмоционально: призналась, что имела цель снимать город, а не просто гулять и развлекаться.