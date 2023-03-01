"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях не приховує, що має дві автівки – дорогу Mercedes-Benz за близько 2 мільйони та білу Audi. В інстаграм-сторіз вона зізналась, що першу її машину постійно зупиняє патрульна поліція.

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Анна Неплях поскаржилась на поліцію

Я не знаю, з чим це пов'язано, але тільки на червоній машині і тільки у темний час доби мене завжди зупиняє патрульна поліція. Якщо я їду на білій Audi – нічого. Тільки я на цій – патрульна поліція спочатку просто їде за мною, а потім включає мигалки, гальмує мене і чекає, що я буду п'яна за кермом,

– здивувала Неплях.

Модель та співачка запевнила, що ніколи не вживає забороненого, але визнала, що є "трошки агресивним водієм". "Я не можу зрозуміти, звідки такі підозри? Я ніколи не вживаю за кермом! Якщо я щось вживаю, то завжди викликаю водія. Але побачити мене п'яною? Вони завжди розчаровуються".

Та попри все Анна Неплях підкреслила, що поліцейські завжди ввічливі до неї, як і вона з ними. Дівчина пожартувала, що скоро почне "загравати" з поліціянтами, бо показувати документи вже не цікаво.

"Я багато разів стикалася з поліцією, але неповажного ставлення до мене ніколи не було. Тому що я людина, яка завжди спілкується ввічливо, дотримується дистанції, з повагою ставиться до людини, яка виконує свої обов'язки на користь держави. Робіть висновки. Яка ви людина, так з вами і спілкуються. Я спокійно даю документи, їх перевіряють, на словах запитують, чи я щось вживала, і відпускають. Хіба важко бути ввічливими в ці 2 хвилини?".

Анна Неплях про поліцію: відео