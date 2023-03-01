"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях не скрывает, что имеет два автомобиля – дорогую Mercedes-Benz за около 2 миллионов и белую Audi. В инстаграм-сториз она призналась, что первую ее машину постоянно останавливает патрульная полиция.
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Анна Неплях пожаловалась на полицию
Я не знаю, с чем это связано, но только на красной машине и только в темное время суток меня всегда останавливает патрульная полиция. Если я уезжаю на белой Audi – ничего. Только я на этой – патрульная полиция сначала просто едет за мной, а потом включает мигалки, тормозит меня и ждет, что я буду пьяна за рулем,
– удивила Неплях.
Модель и певица заверила, что никогда не использует запрещенного, но признала, что является "немножко агрессивным водителем". "Я не могу понять, откуда такие подозрения? Я никогда не употребляю за рулем! Если я что-то употребляю, то всегда вызываю водителя. Но увидеть меня пьяной? Они всегда разочаровываются".
Но, несмотря ни на что, Анна Неплях подчеркнула, что полицейские всегда вежливы к ней, как и она с ними. Девушка пошутила, что скоро начнет "заигрывать" с полицейскими, потому что показывать документы уже не интересно.
"Я много раз сталкивалась с полицией, но неуважительного отношения ко мне никогда не было. Потому что я человек, который всегда общается вежливо, соблюдает дистанцию, с уважением относится к человеку, выполняющему свои обязанности в пользу государства. Делайте выводы. Какой вы человек, так с вами и общаются. Я спокойно даю документы, их проверяют, на словах спрашивают, я что-то употребляла, и отпускают. Разве трудно быть вежливыми в эти 2 минуты?".
Анна Неплях о полиции: видео
- Интересно, что не так давно с Анной Неплях и ее автомобилем – в тот раз это была белая Audi – произошел инцидент. Модель и певица, которая уже неоднократно попадала в ДТП, заявила, что в нее стреляли. Она показала фото своего авто, из которого посыпалось заднее стекло. Очевидно, словами о "стрельбе" девушка решила тогда пошутить.
- На следующий день, после того как Анна стала героиней криминальных хроник, она объяснила, что на самом деле у нее не стреляли. Неплях нашла камушек с острым концом, непонятным образом упавшим на заднее стекло.